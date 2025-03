Cintia Cossio suele interactuar con sus seguidores, razón por la que respondió una pregunta que le están haciendo de manera reiterada sobre La casa de los famosos Colombia 2025.

No es un secreto que La casa de los famosos 2025 es tendencia digital y, por lo tanto, en redes sociales se habla del reality del Canal RCN. En efecto, aunque no participen, varias figuras públicas se han referido al formato de convivencia, siendo una de ellas Cintia Cossio.

Entonces, con el reciente anuncio que hicieron Carla Giraldo y Marcelo Cezán sobre la llegada de un nuevo participante a La casa de los famosos, el cual todavía no se sabe quién es, los seguidores de Cintia empezaron a cuestionarla.

A diferencia de lo que algunos estaban pensando, la hermana del también influencer Yeferson Cossio indicó que su participación en La casa de los famosos 2025 son solo rumores.

"Yo supuestamente estoy confirmada desde que se mostró que había convocatoria y todo eso, pero no. La verdad, en estos momentos de mi vida ando ocupada... Entonces, la verdad, no, soy una mujer que mantiene muy ocupada, cosas que no soy capaz de delegar... A mí no se me da para estar en ningún tipo de reality", comunicó Cintia Cossio en su perfil oficial de Instagram.