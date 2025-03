La casa de los famosos Colombia 2025 da para hablar dentro y fuera del reality. En efecto, familiares de los participantes del formato de convivencia han aprovechado para dar a conocer lo que piensan, entre ellas las hermanas de la empresaria de fajas Yina Calderón.

Entre lo más nuevo, Juliana Calderón arremetió contra Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, tras la influencer no haberle hablado feo a Yaya Muñoz.

Pues bien, resulta que las reacciones de las hermanas Calderón son algo que a varios no les agrada, como, por ejemplo, la influenciadora Cami Pulgarín.

¿Qué dijo Cami Pulgarín de las hermanas Calderón?

Sí, Cami Pulgarín, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos 2025, demostró que no va a la par con las Calderón, entre ellas Yina y su forma de ser en el reality del Canal RCN.

Lo anterior porque la creadora de contenido antioqueña compartió un video cuya descripción dice: "Cada vez que una de las Calderón mete la cucharada". Entonces, la influenciadora dio a entender que no simpatiza con dichas hermanas porque se prevé que no concuerdan con su pensamiento; además, sus expresiones denotaron groserías.

¿Por qué criticaron a Cami Pulgarín?

Tras el video, empezaron a criticar a Cami por el hecho de que algunos comentaron que la influencer "quiere figurar" refiriéndose a las Calderón cuando en la primera temporada no tuvo tanto protagonismo, según una parte del público.

Por el momento, ninguna de las hermanas de Yina se ha pronunciado dando una respuesta a Cami Pulgarín.

¿Quiénes son las hermanas de Yina Calderón, participante de La casa de los famosos Colombia?

Son dos las hermanas de Yina que suelen hablar en redes sociales, Juliana y Leonela; la segunda está encargada de los perfiles digitales de la empresaria de fajas mientras participa en La casa de los famosos Colombia 2025.

Leonela visitó a Yina en el reality, lo cual desató diversas opiniones porque la familiar de la empresaria no solo le dio un mensaje a la famosa, sino que aprovechó para irse en contra de Melissa Gate. En adición, no ha habido más dinámica de congelados porque los participantes se mueven y no respetan las reglas.

