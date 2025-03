La transformación de Cami Pulgarín es un tema que suele acaparar la atención. Meses después de participar en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, la influencer dio a conocer que inicio con su proceso de cambio.

Entonces, lo primero que hizo Pulgarín en su transición de género fue someterse a procedimientos en su figura, los cuales hoy en día la han mostrado muy feliz.

El cambio de Cami asombró a sus seguidores, quienes no paran de escribirle que se ve hermosa y que cada día se está convirtiendo en como ella se siente. Por lo tanto, ahora la influencer apareció con un nuevo look que deslumbró en redes sociales.

Cami Pulgarín ahora tiene una cabellera de color rojo. La influenciadora paisa grabó una historia en su perfil de Instagram, con más de un millón y medio de seguidores, donde es posible verla con su nuevo cambio de look.

"Yo no sé ustedes, pero este color de pelo me hace sentir mala, como que puedo quitar maridos, ser fastidiosa. Mentiras, bebés, me puedo ver p1roba, pero soy peor", expresó Cami Pulgarín.