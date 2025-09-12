Así lucía Gisselle Watson, aspirante a La casa de los famosos, cuando estuvo en Protagonistas

Giselle Paola Rada, mejor conocida como Gisselle Watson en redes sociales se encuentra dentro de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y para muchos es recordada por su paso por Protagonistas.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Cómo se veía Gisselle Watson, aspirante a La casa de los famosos Colombia cuando estuvo en Protagonistas?

Desde el pasado 8 de diciembre se abrieron las votaciones del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia en el que hay seis talentosas y atractivas mujeres: Tatiana Murillo, Kim Zuluaga, Yuli Ruiz, Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García.

Una de las aspirantes de este grupo que ha llamado la atención es la barranquillera Gisselle Watson, quien en 2017 saltó a la fama luego de su paso por Protagonistas de Nuestra Tele.

En este reality del Canal RCN Gisselle tuvo una destacada participación llegando hasta el sexto lugar de la competencia tras durar más de 91 días.

En aquel formato, la influenciadora sostuvo una relación durante el programa con el creador de contenido Sebastián Flor Tamayo.

Gisselle Watson participó en Protagonistas de Nuestra Tele. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

¿Qué procedimientos físicos se ha hechos Giselle Watson, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Giselle Watson tras este recordado paso por Protagonistas de Nuestra Tele 2017, ahora quiere volver a la televisión colombiana en el reality más visto en Latinoamérica, La casa de los famosos Colombia.

Tras conocerse su aspiración al reality del Canal RCN, en redes salió a la luz un video suyo de cómo se veía años atrás cuando estaba en Protagonistas.

La modelo barranquillera a comparación de hoy en día lucía más joven, su cabello tenía un tono diferente y estaba menos marcada.



Aunque Gisselle no ha hablado abiertamente de qué procedimientos físicos se ha realizado desde el 2017 hasta ahora, se sabe que tiene implantes.

La barranquillera asegura que en caso de entrar a La casa de los famosos Colombia entra soltera y se caracterizará por su alegría.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara dejó ver el rostro de Emilia al compartir una tierna foto con Jessi Uribe

¿Cómo se puede votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones para votar por tu aspirante favorito del octavo grupo estarán abiertas hasta el próximo domingo 14 de diciembre a las 4 p.m.

Hasta el momento el público ha elegido a siete participantes: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.