Hace unos días se desarrolló una discusión entre Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, y Juliana, la hermana de Yina Calderón.

A través de una videollamada, Juliana iba a hablar en un programa de entrevistas, pero, de inmediato, Karola no se controló y arremetió en contra de la familiar de Yina Calderón. En consecuencia, le gritó, la insultó y luego le colgó el teléfono.

Ante el accionar de la mejor amiga de Emiro, en redes sociales abundaron las reacciones diciéndole que si bien era cierto que tenía que 'cantarle la tabla' hay formas y en este espacio no era. Pues bien, la misma Karola pidió disculpas y aunque aseguró que no se arrepiente de lo que hizo, es consciente de que existen momentos para todo.

En el programa de Dímelo King, Karola apareció hablando sobre el altercado con Juliana Calderón. Según la influencer de la costa, cometió una falta, aunque relató que si vuelve a tener algún contacto con la hermana de Yina puede que nuevamente se desate el caos.

"No quiero ser grosera, no quiero entrar en tanta polémica y en tanta discusión... Sí, yo siento que cometí una falta, no me arrepiento de nada porque si te vuelvo a ver Juliana, vuelvo y te digo, mi amor, salta aquí sapita, pero no era el escenario, no era el momento tampoco, ni tampoco debí at4carla así de una, enseguida ella entró", comunicó Karola.