Aida Victoria reveló que su bebé ya tiene ganas de nacer y confirmó fecha

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlanoemocionó a sus seguidores al aparecer en redes sociales hablando sobre su proceso de gestación, actualizando cómo se está sintiendo en sus últimas semanas y confirmando la fecha estimada en la que dará a luz.

Según lo expresó la propia barranquillera en sus más recientes historias de Instagram, su bebé ya está con muchas ganas de nacer y ella ya siente que su cuerpo está preparado para recibirle en cualquier momento.

Añadió que en este momento está sintiendo dolores nuevos, que siente una incomodidad constante en sus costillas como si se estuviera peleando todos los días. Además, tiene cólicos constantes bastante fuertes y que ello no le permite dormir bien.

Qué ganas como de nacer, de salir ya... muchachas yo tengo una pesadez, ustedes no se imaginan y en las costillas siento como si me estuvieran dando trompadas todos los días, ¡horrible!, y aparte de repente me invade un espíritu de flojera y yo solo quiero estar en la cama sin hacer nada