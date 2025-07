Karina García salpica a La Toxi costeña por lanzar indirectas, ¿qué dijo?

No hay día en el que la influenciadora Karina García no aparezca en redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 realiza constantes transmisiones en vivo para compartir con sus seguidores.

Sin embargo, no solo Karina es la estrella, sino que también su hijo menor, Valentino, ha ganado protagonismo a través de las plataformas digitales. Por ello, cuando aparecen juntos, las interacciones no cesan.

Se esparció un video en el que la modelo paisa se refirió a los tatuajes e inmediatamente sus declaraciones fueron tomadas como una indirecta para La Toxi costeña, con quien dejó de ser su amiga antes de que se terminara el reality del Canal RCN.

Lo anterior porque la antioqueña abordó puntualmente el tema de mandarse a hacer un tatuaje en el cuello y cabe mencionar que, hace poco, La Toxi costeña se mandó a marcar de tinta esta parte de su figura.

Karina García manifestó que respeta las decisiones que cada quien toma para mandarse a hacer un tatuaje, pero desde su punto de vista el cuello no es la mejor zona para considerar hacérselo.

"En el cuello, pues yo respeto mucho a las personas que se tatúan el cuello, pero a mí me parece que no se ven tan lindos. O sea, cada quien, ¿cierto? No me gusta... Busquemos en otro lado, pero en el cuello no", dijo Karina a sus seguidores.