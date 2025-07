La Toxi costeña le contestó sin pudor a Valentino Lázaro: "Harto de parásitos"

Luego de que el influencer Valentino Lázaro arremetió sin control contra La Toxi costeña, llegó el turno para que la artista se despachara. En efecto, la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 no se guardó nada y sus palabras generaron revuelo en las plataformas digitales.

Mediante una entrevista con el periodista Santiago Vargas, La Toxi costeña rompió el silencio y opinó sin medir sus palabras en contra de Valentino. De acuerdo con la influenciadora, no tiene ni la más mínima idea de qué fue lo que le hizo a Lázaro para que la critique tanto.

"Él se escuda en que es gay. Entonces él puede tomar y no solo a mí, sino a la mujer que se le dé la gana, la puede exhibir, la puede exponer. No se le puede responder, porque entonces si yo le respondo soy homofóbica; yo no soy homofóbica, yo soy amiga de las m4ricas, yo voy a bares gay, amo a las m4ricas, pero no a una m4rica desadaptada como ella ", fue lo primero que expresó La Toxi.

De acuerdo con Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, su amiga Yina Calderón le compartió un video de Valentino opinando de ella. A través de un audio, la artista le dijo a la empresaria de fajas que nunca se había metido con él, de modo que no comprende por qué su actitud.

"Las fans de la oposición le aplaudieron el hecho de que me insultara y todo el mundo le aplaude porque, entonces, la que se ve mal soy yo. Si yo le respondo, me veo mal; yo me tengo que callar y tengo que dejar de decir hasta perro podrido de él y listo, me voy a dejar decir porque él a mí no sirve para nada, no me genera nada", sentenció la exparticipante de La casa de los famosos.