Conductor de bus paró el tráfico para tomarse una foto con Karina García | VIDEO

Karina García se ha convertido en una de las influenciadoras de moda en Colombia tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Celebrities Murió exreina a sus 25 años, esto es lo que se sabe

¿Cómo fue el momento en que conductor de bus paró el tráfico y le pidió foto a Karina García?

Muestra del furor que vive la exparticipante de La casa de los famosos Colombia quedó en evidencia recientemente cuando la influenciadora grababa un video en una calle de Medellín.

Karina García grababa su video cuando se vio sorprendida por un conductor de bus que no dudó en frenar su vehículo para saludar a la modelo antioqueña, quien respondió de manera amigable.

Pero el conductor no se quedó solo con el saludo y sin importar que tenía el tráfico detenido decidió pedirle una fotografía a Karina García, quien accedió a su petición en medio de risas por la situación.

Conductor de bus le pidió foto a Karina García y así reaccionó. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos Colombia está embarazada: así lo confirmó

¿Cómo reaccionó Karina García al ver que conductor paró el tráfico para tomarse una foto con ella?

Karina García no dudó en parar su video para acercarse hasta la puerta del conductor de bus para tomarse la fotografía y saludarlo ante su gesto de admiración.

Pese a que habían carro detrás pitando por el inesperado detenimiento del bus, la modelo no tuvo problema en saludar y fotografiarse con su fanático, quien le expresó palabras de admiración.

Tras tomarse la foto, el conductor del bus le preguntó por su relación con Altafulla y la modelo no dudó en responderle que estaban bien y que él estaba trabajando.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón habría reaccionado al nacimiento del hijo de Aida Victoria Merlano

¿Qué reacciones ha dejado este curioso momento entre conductor de bus y Karina García?

Como era de esperarse este video de Karina García ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento.

Los comentarios en su mayoría han sido positivos y han elogiado la 'valiente' acción del conductor al pausar sus funciones para saludar y tomarse una foto con Karina García.

Asimismo, han exaltado la reacción de Karina García quien no dudó en tomarse la foto y saludar a su fanático pese a estar ocupada grabando un video para sus redes.

El humor no ha faltado en los comentarios y muchos internautas han dejado divertidas reacciones como: "Jefe no me lo va a creer" o "Yo con afán, el conductor del bus tomándose fotos con Karina".