La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes la cuestionan por no presumir su barriguita de embarazo, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que decidió responder con el humor que la caracteriza a quienes la interrogan constantemente sobre por qué casi no muestra su pancita de su hijo Emi, como reveló que lo llamará luego de haber dado a conocer que tendrá un niño en una lujosa fiesta de descubrimiento de género.

"Yo he criticado demasiado en la vida como para convertirme en eso que tanto critiqué. Siempre que subo algo me dicen ¿nena y tu barriguita?, ¿sabes todo lo que yo he criticado a las embarazadas cansonas como para aparecer todos los días en las historias 'yo te esperaba' ya tú sabes que me preñaron", expresó.