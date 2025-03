En la primera instantánea, luce leyendo un periódico, en el que se evidencia lo que significa ser padre y los trabajos que hay que cumplir para sacar adelante un pequeño.

En las posteriores imágenes deja ver con más detalle su pronunciada barriga, mientras que luce radiante al lado de su pareja, Juan David Tejada. También compartió nuevas imágenes de la revelación de género de su bebé.

El empresario y la creadora de contenido esperan un niño y ya decidieron el nombre que llevará. A juzgar por las iniciales que escribió Aida Victoria en sus redes sociales se llamaría Emiliano.

Sus seguidores le dejaron palabras de cariño y felicitación y por supuesto le desearon lo mejor en su debut como madre.

Antes de Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano estuvo en una relación con Westcol, pero las cosas llegaron a su final, al parecer, por una infidelidad del streamer. Luego de esa gran desilusión, la barranquillera encontró de nuevo el amor y cumplió el sueño de formar una familia.

Tras confirmarse su embarazo, muchas preguntas empezaron a rodear a Merlano, una de ellas, sobre por qué tardó tanto en revelar la noticia. La mujer dio a conocer las razones y expresó que quería hallar un momento prudente para contarlo.

“Cuando tú tienes tanta ilusión por algo tú quieres ser quien lo diga, pero si no lo puedes decir tiene que ser prudente y yo no tenía la autorización médica para poderlo decir, no pasaba del primer trimestre y yo siento que soy fuerte para muchas cosas, pero eso me afectó mucho y yo decía ¿con qué derecho?, yo la estaba pasando mal, era la ilusión más grande de tu vida, pero a la vez con miedo".