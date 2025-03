La influenciadora Aida Victoria Merlano dio a conocer a sus millones de fanáticos las razones por las que no había confirmado su embarazo antes, el cual reveló en la noche de este miércoles 19 de marzo.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un video en el que explicó que su ausencia de redes sociales se debió por su embarazo, pues estaba viviendo una situación compleja al respecto.

Además, resaltó que la afectó mucho cuando filtraron información de su embarazo, pues ella todavía no podría hablar del tema por recomendación médica.

"Cuando tú tienes tanto ilusión por algo tú quieres ser quien lo diga, pero si no lo puedes decir tiene que ser prudente y yo no tenía la autorización médica para poderlo decir, no pasaba del primer trimestre y yo siento que soy fuerte para muchas cosas, pero eso me afectó mucho y yo decía ¿con qué derecho?, yo la estaba pasando mal, era la ilusión más grande de tu vida, pero a la vez con miedo", contó.