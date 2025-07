Camilo y Evaluna han conquistado al público no solo por su música, sino también por la forma en que comparten su vida en pareja a través de las redes sociales.

Aunque muchos idealizan su relación, ambos han confesado en diversas ocasiones que no es perfecta y que, como cualquier matrimonio joven, enfrentan diferencias y momentos difíciles. Sin embargo, han aprendido a gestionarlos a su manera, reconociendo sus emociones y estableciendo una comunicación asertiva.

Esta semana, la pareja compartió con sus seguidores un nuevo capítulo de Camilo y Evaluna, en el que hablaron sobre algunos de los secretos que aplican para evitar discusiones innecesarias.

También contó que, si alguno de los dos está atravesando un momento incómodo o de frustración, simplemente lo comunica diciendo: “Estoy en transición, denme un momento”. Camilo complementó la idea con un ejemplo de situaciones que suelen experimentar.

“Me ha pasado que estoy trabajando, llego feliz a casa y justo recibo una llamada que me deja en mal estado. Ya no llego igual de animado. Y si Evaluna está haciendo brownies y me recibe con amor, pero yo no estoy al 100%, eso puede afectarla si no le explico qué me pasa”.