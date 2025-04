La décima semana en La Casa de los Famosos All-Stars 2025 dejó emociones intensas, inesperadas salidas y un ambiente de tensión creciente.

Pero nada ha causado tanto revuelo como las más recientes predicciones de Mhoni Vidente, quien no solo anticipó quiénes llegarían a la gran final, sino que también lanzó fuertes críticas al reality.

Mhoni Vidente predice a los finalistas de La Casa de los Famosos All-Stars

La astróloga cubana, conocida por sus acertadas visiones, afirmó sin rodeos: “Ya les tenemos el ganador de La Casa de los Famosos, que fue un fracaso total en Telemundo”.

De inmediato, el comentario encendió la polémica en redes sociales, donde los fanáticos del programa no tardaron en reaccionar. Según Mhoni, la final estará protagonizada por Maripily Rivera, Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera y Geraldine Bazán.

¿Quiénes se disputarán la gran final de La Casa de los Famosos All-Stars?

Para la vidente, el verdadero duelo estará entre Maripily y Rodrigo, a quienes calificó como los participantes más fuertes de la temporada. “Yo creo que la Maripily y el Rodrigo se van a disputar completamente La Casa de los Famosos (…) y me quedo con Rodrigo”, aseguró.

Además, dejó ver su favoritismo por Romeh, describiéndolo como alguien muy querido y “muy guapo”, incluso recordando un encuentro personal con él: “Una vez vino aquí. Ay, te abrazó… ¿Y a qué olía? A macho”.

En contraste, Mhoni opinó que la presencia de Lupillo no ha sido favorable para su imagen pública y cuestionó el aporte de Geraldine en el programa: “Ella estaba en el contrato. Tengo que llegar al final si quieren que entre. Ella nada más mira, posa, posa, posa”. También mencionó que la producción ya no supo qué hacer con figuras como Alfredo Adame, a quien “sacaron por no dar contenido”.

¿Quiénes continúan en competencia en La Casa de los Famosos All-Stars?

Mientras tanto, los habitantes que aún siguen en competencia tras la salida de Uriel del Toro son: Alfredo Adame, Manelyk González, Lupillo Rivera, Paty Navidad, Dania Méndez, Diego Soldano, Luca Onestini, Rey Grupero, Paulo Quevedo, Caramelo, Carlos Chávez, Rosa Caiafa y Niurka Marcos.

Con solo 13 famosos en juego, las predicciones de Mhoni ya han sacudido el rumbo del programa. ¿Se cumplirá lo que ha dicho? El tiempo y el público lo decidirán.