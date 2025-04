Como cada semana, Mhoni Vidente encendió su canal de YouTube con nuevas predicciones que no tardaron en generar revuelo, especialmente por lo que dijo sobre uno de los artistas más populares del momento: Bad Bunny.

La astróloga, conocida por su estilo sin filtros y sus contundentes revelaciones, habló sin tapujos del puertorriqueño y su vida privada, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

Mhoni Vidente lanza atrevida predicción sobre Bad Bunny y enciende las redes

En su más reciente video, Mhoni aseguró que el cantante fue visto en un bar gay en Estados Unidos en una situación comprometedora.

Aunque algunos han intentado minimizar lo ocurrido diciendo que se trataba de su hermano o un amigo cercano, la vidente fue tajante al expresar que lo visto no es algo habitual entre familiares. “Los hermanos no se besan en la boca. No, pues no. Ni los amigos tampoco”, lanzó entre risas, aludiendo con sarcasmo a quienes dudan de lo ocurrido.

¿Bud Bunny es gay? La predicción de Mhoni Vidente

Con su peculiar estilo, Mhoni Vidente narró una escena en la que supuestamente presenció el momento: “Bad Bunny lo quería besar y el otro se quitaba como diciendo ‘nos están viendo’”, comentó, mezclando picardía y doble sentido, como ya es costumbre en sus transmisiones.

Incluso, añadió frases como “le gustan grandotes” y “ya le faltan cinco minutos para salir del clóset”, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

¿Bad Bunny ha revelado algún interés amoroso por hombres?

Aunque el intérprete nunca ha confirmado ni desmentido públicamente su orientación sexual, las especulaciones no son nuevas. Su estilo andrógino, los atuendos con los que juega con los códigos de género y su cercanía con personalidades del mundo de la moda han alimentado rumores durante años. Sin embargo, hasta ahora, el propio Bad Bunny ha preferido guardar silencio frente a estos temas.

Por su parte, Mhoni no solo se limitó a hablar de lo que vio o supo, sino que se mostró a favor de que cada quien viva su sexualidad con libertad. “Si él es feliz, que lo dejen ser”, dijo con firmeza, dejando claro que su intención no es criticar, sino exponer lo que el destino le revela.

Mientras tanto, el llamado ‘Conejo Malo’ sigue imparable en su carrera artística, y parece que nada, ni siquiera las predicciones más polémicas, pueden frenar su éxito.