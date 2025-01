Aunque creíamos que la escasez de agua sería un problema lejano, hoy en día es una realidad en muchas regiones del mundo. Esta situación ha provocado restricciones en el suministro de agua y ha hecho necesario que adoptemos medidas para conservar este recurso vital.

Consejos útiles para ahorrar agua y no pagar de más en la factura

Por eso, te compartimos algunos consejos útiles para reducir el consumo de agua y evitar que tu factura aumente:

Revisa el acueducto

Es importante que hagas un mapeo lo mejor que puedas de las tuberías y canales para que no haya posibles fugas o goteos por donde se esté desperdiciando el agua.

Ayúdate de herramientas ahorradoras

En el mercado hay algunos productos ahorradores que ayudan a un consumo más moderado como lo son aireadores en los grifos que no afectan la presión con la que sale el agua y regaderas de bajo flujo que permiten bajar hasta un 50% el consumo cuando nos bañamos.

Gasta lo necesario

Si bien cantar en la ducha o bailar mientras nos cepillamos puede ser una práctica divertida, también puede estar afectando el tiempo de permanencia gastando más agua de la necesario. Reduce el tiempo en la ducha, calcula por lo menos una canción de tus favoritas y al cepillarte no olvides cerrar la llave. Cierra el grifo cuando no lo uses. Si tienes tina prioriza la ducha.

Recolecta agua lluvia

Esta agua es útil para algunos servicios de la casa como lavar el carro, la motocicleta, la bicicleta, para el inodoro o regar las plantas.

Usa electrodomésticos eficientes

Compra lavadoras o lavavajillas que no consuman tanta agua.

También logra tener cisternas de doble descarga en los inodoros para usar un uso racional de esta.

No te limites y haz parte del cambio, ayuda al medio ambiente y a tu bolsillo

Siguiendo estos sencillos pasos, puedes contribuir a la conservación del agua y reducir tus gastos en el hogar y a donde quiera que vayas que hagas uso de este valioso líquido. Recuerda que, aunque se vean como pequeñas acciones puede sumar más de lo crees.