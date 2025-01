Seis tips para ahorrar dinero en compras del supermercado

Mercar es una tarea esencial en el hogar y para nada fácil, por lo que, aquí decidimos traerme algunos tips para que puedas ahorrar la mayor cantidad de dinero a la hora de adquirir alimentos y productos de limpieza.

¿Cómo debo mercar para ahorrar costos?

Planifica tus comidas

Es ideal que antes de ir al supermercado trates de elaborar un menú semanal. No tiene que ser muy específico, aunque entre más lo seas más lograrás ahorrar.

Has una lista completa

Antes de llegar al supermercado, crea una lista en la que sepas qué alimentos necesitas realmente y no lleves más de la cuenta o te hagan falta. Prioriza los alimentos saludables, revisa su vencimiento y calcula tiempos de utilidad de acuerdo con tus recetas para que no se te dañe ningún producto, no desperdicies tu dinero.

Sé práctico

Hay muchos alimentos o productos de aseo que, si bien normalmente se usan en frascos, varios de ellos suelen venir en otros empaques a un menor precio y con la misma cantidad para que puedas renvasar.

Compara precios

No te cases con un solo supermercado o ciertas marcas, consulta en varios lugares y prueba de a poco otros fabricantes para que puedas cuidar aún más tus finanzas, cada peso cuenta.

Aprovecha los descuentos

Aunque en muchas ocasiones se cree que solo es una estrategia de marketing, puedes hacer comparaciones y revisar, pues algunas ofertas son bastante buenas que ayudan a nuestro bolsillo.

Calculadora en mano

Con cada producto que ingreses al carrito ve sumando para que no te sorprendas a la hora de pagar y puedas llevar lo esencial. Quizás te puedas dar un gusto.

Haz compras inteligentes y saludables para tu bolsillo y tu salud

Recuerda que también puedes optar por dividir tus compras luego de haber hecho un estudio de precios en varios supermercados, donde puedas adquirir ciertos productos en un establecimiento y otros en otra tienda.

Asimismo, es importante resaltar que, los productos perecederos como los son las verduras y frutas suelen salir muy económicas en las plazas de mercado de su ciudad, por lo que vale bastante la pena asistir a estos lugares, donde además encontrarás una gran variedad y alimentos difíciles de conseguir en los supermercados comunes.