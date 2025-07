Daniela Hernández, periodista de Noticias RCN, se sumó a uno de los trends virales más populares de TikTok, pero terminó generando preocupación entre sus seguidores tras sufrir un pequeño percance durante la grabación.

A través de Instagram, tanto ella como el periodista deportivo Carlos José Gamboa, quien también participó en el video, compartieron el detrás de cámaras del momento, incluyendo la parte en la que Daniela se golpea accidentalmente.

Daniela Hernández sufre un percance grabando trend viral (Foto Canal RCN)

Aunque el reto fue realizado con humor, el impacto del golpe alertó a muchos usuarios en redes.

¿Cuál es el trend en el que participó la periodista Daniela Hernández?

TikTok es una plataforma en la que los trends cambian constantemente, y esta vez el protagonista fue el llamado “Bugatti challenge”. En este reto, basado en la letra de la canción “I woke up in a new Bugatti”, se compara la fuerza entre un hombre y una mujer.

El trend consiste en que uno de los participantes se sienta en el suelo imitando que va manejando, mientras la otra persona lo jala por los pies para simular que se desliza como si estuviera en un auto.

En los videos virales, el contraste suele estar en que el hombre logra arrastrar con facilidad a la mujer, mientras que a la inversa, la falta de fuerza hace que el momento sea cómico.

Daniela y Carlos decidieron sumarse a esta tendencia y grabaron su propia versión desde las instalaciones del canal.

¿Qué le pasó a la periodista Daniela Hernández?

Durante la grabación del video, Daniela fue jalada con fuerza por Carlos José Gamboa como parte del trend, pero al deslizarse por el suelo terminó golpeándose la cabeza contra el piso.

El momento quedó registrado en cámara y, aunque fue breve, causó preocupación entre quienes vieron el contenido, especialmente por la forma en que se da el impacto.



En la parte final del video se ve a Carlos riéndose por lo ocurrido, mientras Daniela se toma con humor el incidente. A pesar del golpe, ambos compartieron el detrás de cámaras como una anécdota más del intento por seguir una tendencia viral.

¿Cómo sigue la periodista Daniela Hernández?

Tras la preocupación generada en redes, ambos periodistas compartieron en sus cuentas de Instagram que Daniela se encuentra bien.

Carlos, con humor, describió la escena como un acto de valentía por haberlo hecho sin dobles, mientras que Daniela aseguró que no se imaginaba que un simple challenge pudiera causar tanto dolor.

Además, comentó que lo más fuerte no fue solo el impacto visible, sino el sonido que hizo el golpe y que no se escucha en el video publicado.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y quedó como una anécdota más en medio de los trends virales.