El esperado Metroconcierto de Barranquilla, uno de los eventos más destacados de los carnavales de la ciudad, se vio envuelto en un episodio de tensión y desconcierto.

La estrella internacional Marc Anthony, quien se presentó como uno de los artistas principales, vivió un momento incómodo y sorprendente durante su actuación. Mientras interpretaba uno de sus éxitos, un hombre lanzó una botella de agua hacia el escenario, lo que estuvo a punto de golpear al cantante en su rostro.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sancionada por el jefe de La casa de los famosos Colombia, ¿qué tuvo que ver Yina Calderón?

¿Quién habría sido el agresor de Marc Anthony en Barranquilla?

El agresor, cuya identidad ha sido vinculada con reconocidas figuras públicas y empresas locales, rápidamente se convirtió en el centro de la controversia.

Según las primeras versiones, este ciudadano aparentemente se encontraba acompañado por funcionarios de la alcaldía de Barranquilla y empleados de importante compañía de la ciudad.

Este detalle elevó la sorpresa entre los asistentes y la opinión pública, ya que el hombre tenía acceso a una ubicación exclusiva en el evento.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién será eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2? Esta es la predicción de la IA

¿Cómo actuó Marc Anthony al recibir el golpe?

Marc Anthony, visiblemente molesto, detuvo su presentación y expresó su enojo de manera contundente: “El que me tiró la botella que tenga los cojones de decir quién fue, que tenga los cojones”. El salsero agregó: “Siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal car4j0”. Su reacción, aunque comprensible, dejó a la audiencia atónita y creó un ambiente de tensión en el lugar.

¿Marc Anthony siguió su show después del inconveniente?

A pesar de este incidente, el público demostró su apoyo al artista, lo que permitió calmar los ánimos y que Marc Anthony retomara su presentación. La segunda parte del concierto fue, según los asistentes, un verdadero espectáculo lleno de energía y profesionalismo.

La actuación del cantante fue aplaudida, y su capacidad para sobreponerse a la adversidad fue admirada por quienes estuvieron presentes.

Este episodio ha dejado en evidencia la importancia de contar con medidas de seguridad más estrictas en eventos de gran magnitud, asegurando un entorno seguro para los artistas y los asistentes.

La polémica alrededor de la agresión y las implicaciones relacionadas con el agresor continúan generando debate en la ciudad.