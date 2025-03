El regreso de ‘Malcolm in the Middle’ es una realidad. Más de 20 años después de su estreno original, la icónica serie de comedia familiar vuelve con una combinación de actores originales y nuevos talentos que buscarán revitalizar el caos característico de la familia.

¿Qué actores originales regresan a 'Malcolm in the Middle'?

La producción estará a cargo de Disney Branded Television, y aunque aún no hay fecha oficial de estreno, las primeras revelaciones sobre el elenco han emocionado a los fanáticos de la serie.

Frankie Muniz volverá a interpretar a Malcolm, el inteligente y sarcástico protagonista que conquistó a toda una generación.

A él se suman Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes retomarán sus papeles como Hal y Lois, los padres excéntricos y sobreprotectores de la familia.

También estarán de vuelta Christopher Masterson como Francis, el hermano mayor rebelde, y Justin Berfield como Reese, el hermano problemático y agresivo.

Sin embargo, una de las ausencias más notables es la de Erik Per Sullivan, quien interpretaba a Dewey. El actor decidió no formar parte de este regreso, por lo que su personaje será interpretado por Caleb Ellsworth Clark (Fargo, The Expanse).

Este cambio marca una nueva etapa para Dewey, quien mantendrá su esencia traviesa pero con una interpretación diferente que podría sorprender a los seguidores de la serie.

¿Quiénes son las nuevas caras en el elenco de 'Malcolm in the Middle'?

Además del regreso de los actores originales, el revival presentará nuevos personajes que ampliarán la dinámica familiar.

Keeley Karsten (Los Fabelman) interpretará a Leah, la hija de Malcolm, un giro inesperado que mostrará cómo el protagonista enfrenta la paternidad mientras mantiene una relación compleja con su familia.

Otro personaje nuevo será Tristan, interpretada por Kiana Madeira (La calle del terror), quien será la pareja sentimental de Malcolm.

Esta relación aportará una nueva perspectiva emocional a la historia, equilibrando el humor y el drama característico de la serie.

Vaughan Murrae (Before I Change My Mind) también se sumará al elenco como Kelly, un misterioso miembro de la familia cuya llegada sacudirá la rutina de la casa.

El regreso de Malcolm in the Middle promete revivir el caos familiar con el toque irreverente que la convirtió en un fenómeno cultural.