Un nuevo escándalo colocó a Cazzu en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Javier Alejandro Lagos, quien asegura haber mantenido una relación con la cantante mientras su pareja estaba embarazada.

¿Cómo comenzó la relación entre Cazzu y Javier Lagos?

La revelación surgió durante una entrevista en el canal de YouTube de Elisa Beristain, donde Lagos decidió contar su versión para defender a su expareja, Nadir Jalil, de las críticas que ha recibido en redes sociales.

Javier Alejandro Lagos reveló que conoció a Cazzu hace aproximadamente 11 años, cuando ambos fueron presentados por amigos en común.

Según su relato, fue la cantante argentina quien tomó la iniciativa al pedirle su número de teléfono. A partir de ahí, comenzaron a intercambiar mensajes y a salir con frecuencia.

Lagos explicó que la relación tuvo una duración de alrededor de dos meses y medio. Sin embargo, el vínculo se volvió complicado cuando Cazzu, presuntamente, comenzó a insistirle en que dejara a su esposa.

"Ella me decía que la dejara (a mi pareja), pero yo no me animé porque ya habíamos formado una familia y ella estaba esperando un bebé mío", afirmó Lagos durante la entrevista.

¿Este hombre por qué decidió terminar su relación con Cazzu?

Javier Lagos aseguró que terminó la relación cuando Nadir Jalil, su pareja en ese momento, descubrió lo que estaba ocurriendo. Según Lagos, la culpa y el remordimiento por la situación lo llevaron a dar por finalizado el romance.

"Yo sabía que estaba actuando mal. Me sentí culpable porque ella estaba embarazada y no quería seguir en esa situación", comentó Lagos.

El testimonio de Lagos ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos seguidores han expresado su apoyo a Cazzu, mientras otros la cuestionan e incluso la comparan con Ángela Aguilar.

Cabe recordar ​que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, tras casi dos años de relación y después del nacimiento de su hija, Inti, en septiembre de 2023.

Posteriormente, Nodal inició una relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en julio de 2024.

Cazzu declaró haberse enterado de esta nueva relación al mismo tiempo que el público en general.