La Federación Colombiana de Fútbol reveló la lista de convocados del profesor argentino Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El técnico de la Selección Colombia citó a 26 jugadores para la doble jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Brasil y Paraguay.

La lista de jugadores que representarán al país ante los brasileños y paraguayos en dos duelos claves para asegurar la clasificación al torneo más importante de selecciones nacionales ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Las reacciones van desde el asombro por la llegada de nuevos jugadores como Marino Hinestroza de Atlético Nacional hasta la polémica por la presencia de otros futbolistas, unos sentimientos que plasmaron con comentarios y memes.

Dentro de la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo hay varios habituales como lo son Camilo Vargas, Davinsón Sánchez, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, para algunos internautas hay jugadores como Álvaro Montero, Yerry Mina y Rafael Santos Borré que no están supuestamente en su mejor nivel y por lo tanto no 'merecían' entrar en la convocatoria.

Por eso, algunos internautas expresaron su descontento a través de redes sociales, colocando nombres de otros jugadores que están en buen nivel dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

Por el lado del humor, algunos destacaron el enfrentamiento que tuvieron Juan Fernando Quintero con Marino Hinestroza en un partido de sus clubes América de Cali y Atlético Nacional.

La polémica entre Marino Hinestroza y Juan Fernando Quintero surgió luego del partido por la fecha 8 de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y América de Cali, el cual terminó a favor de los verdes.

En aquel partido, las cámaras captaron al jugador de Nacional celebrándole el gol a Juan Fernando Quintero a pocos metros, un acto que fue rechazado por los hinchas del América, ya que lo vieron como una provocación.

Sin embargo, frente a esta polémica en una entrevista de Juan Fernando Quintero con Win Sports, el volante dejó claro que no tiene problema con Marino y que está feliz por su convocatoria.

No había ni siquiera caído en cuenta de lo que pasó con Marino, pero no me tomo nada absolutamente personal. Son cosas del partido que quedan ahí.