Tras el nuevo anuncio del papa León XIV, te contaremos algunos requisitos sobre para ser el nuevo pontífice.

¿Quién es el nuevo papa León XIV?

Robert Francis Prevost tiene 69 años y se convierte en el primer pontífice norteamericano en la historia de la Iglesia Católica. Es catalogado como el número 267 y su elección se dio tras dos días de deliberación en la Capilla Sixtina.

Nació 14 de septiembre de 1995 en Chicago, Estados Unidos. Es considerado como uno de los papas más jóvenes en asumir el cargo.

Durante su primera aparición, saludo a millones de personas que se encontraban en el lugar y pronuncio las primeras palabras, rindiendo homenaje al papa Francisco, a Perú y agradeció a todos los cardenales por haberlo elegido.

¿Cuáles son los requisitos para ser papa?

Ante esta noticia, han surgido varias preguntas sobre cuáles son los requisitos para convertirse en Papa. A continuación, te los explicamos.

Durante el cónclave celebrado en la Capilla Sixtina, participaron 133 cardenales, todos con la posibilidad de ser elegidos como pontífice. Si bien lo más habitual es que el Papa sea un cardenal, no es un requisito obligatorio según las normas de la Iglesia.

Sin embargo, el elegido debe ser un hombre célibe, comprometido plenamente con la vida eclesiástica, es decir, no puede estar casado ni tener vínculos matrimoniales.

¿Hay que tener una edad límite para ser el papa de la Iglesia Católica?

No, no hay ninguno límite establecido para serlo. "El límite de edad para ser papa no viene especificado por el derecho canónico, solo se pronuncia por el límite de edad para elegir Pontífice", explican fuentes de la Conferencia Episcopal (CEE).

Aunque no haya una cifra mínima, se suele elegir a una persona alrededor de los 60 años y con una amplia experiencia en la Iglesia.