Esta es la canción con la que captaron al CEO Andy Byron en pleno concierto de Coldplay

Coldplay se ha ganado un lugar como una de las bandas más románticas de los últimos tiempos. Sus conciertos son conocidos por convertirse en escenarios de propuestas de matrimonio, declaraciones de amor y momentos memorables entre parejas.

Coldplay se ha convertido en la banda sonora de miles de historias de amor. (Foto Kevin Winter / AFP)

Sin embargo, lo que debía ser una noche emotiva en uno de sus shows terminó en escándalo: el video que captó a Andy Byron y Kristin Cabot en una actitud comprometida se volvió viral en cuestión de horas.

Más allá de la aparente infidelidad, lo que generó aún más revuelo fue la canción que sonaba de fondo en ese instante, una de las más icónicas y conmovedoras del repertorio de la banda británica.

¿Qué canción estaban bailando CEO Andy Byron y Kristin Cabot cuando fueron captados en concierto de Coldplay?

La pareja fue vista abrazada y balanceándose suavemente al ritmo de una de las canciones más emblemáticas y románticas de Coldplay, lo que generó una ola de indignación en redes sociales.

Para muchos internautas, el problema no fue solo haber sido captados en una actitud comprometedora, sino que lo hicieron mientras sonaba una canción tan significativa.

Y es que el tema que acompañaba el momento era nada menos que Fix You, una de las baladas más icónicas de la banda, con más de 1.800 millones de reproducciones en Spotify. La letra, que habla de consolar a alguien en medio del dolor, convirtió la escena en una ironía difícil de ignorar.

¿De qué trata “Fix you”, canción con la que captaron la infidelidad de Andy Byron?

La canción “Fix You” de Coldplay, conocida por su emotiva letra sobre sanar el dolor emocional y brindar consuelo en momentos difíciles, fue la inesperada banda sonora de un escándalo viral protagonizado por Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa.

“Fix You”, de Coldplay, es una balada emotiva que trata sobre acompañar y consolar a alguien que atraviesa un momento de dolor profundo, como una pérdida o una decepción.

La letra expresa el deseo de “arreglar” a quien sufre, no en un sentido literal, sino emocional: estar presente, dar apoyo y ofrecer esperanza cuando todo parece derrumbarse.

Chris Martin escribió la canción originalmente para consolar a su entonces esposa Gwyneth Paltrow tras la muerte de su padre, y por eso habla de guiar con luz en la oscuridad y encender de nuevo a alguien que se siente roto.

Fix You fue escrita por Chris Martin para consolar a Gwyneth Paltrow tras la muerte de su padre. (Foto Charley Gallay / AFP)

La controversia aumentó cuando comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado en el que Byron citaba la letra de la canción “Lights will guide you home, and I will try to fix you” en un intento de disculpa, aunque más tarde la empresa desmintió su autenticidad, aclarando que ni él ni Cabot se habían pronunciado oficialmente sobre el incidente.

¿Qué pasó con Andy Byron y Kristin Cabot durante el concierto de Coldplay?

Todo marchaba con normalidad durante el concierto de la banda en Boston, mientras el vocalista Chris Martin compartía con el público y en la pantalla gigante se mostraban imágenes de parejas abrazadas como parte del tradicional momento de la “kiss cam”. Sin embargo, una reacción inesperada captó la atención de todos los asistentes.

Cuando una pareja se vio en la pantalla, su reacción fue inmediata: el hombre se agachó rápidamente y salió del plano, mientras que la mujer se tapó el rostro y se dio la vuelta, visiblemente incómoda. Ante lo ocurrido, Martin bromeó con el público diciendo que tal vez eran muy tímidos o estaban teniendo un amorío.



El video, grabado por una asistente al evento, se viralizó en cuestión de horas en TikTok y X. Los internautas no tardaron en identificar a los protagonistas como Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa, confirmando la aventura que ambos mantenían.

¿Qué han dicho Andy Byron y Kristin Cabot tras el escándalo viral?

Hasta el momento, ni Andy Byron ni Kristin Cabot han emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido en el concierto de Coldplay.

Sin embargo, la empresa Astronomer, donde ambos trabajaban, publicó un comunicado en el que rechazó este tipo de comportamientos, señalando que la compañía espera que sus líderes den ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad, y que, en este caso, ese estándar no se cumplió.

De acuerdo con medios estadounidenses, fuentes cercanas a la empresa revelaron que el comunicado tardó en salir porque estaban gestionando la salida del CEO Andy Byron. Según esas mismas fuentes, el mensaje publicado por Astronomer dejaba entre líneas que los involucrados ya no formarían parte de la compañía.

Aunque la renuncia de Andy Byron ya fue confirmada, el futuro laboral de Kristin Cabot aún no ha sido aclarado oficialmente.

Por su parte, Megan Kerrigan Byron, esposa del exCEO, desactivó su cuenta de Facebook poco después de que el escándalo se hiciera viral. Antes de cerrar su perfil, hizo un cambio sutil que no pasó desapercibido para los internautas: eliminó el apellido de casada en sus redes sociales, quedando únicamente como Megan Kerrigan.

En medio del revuelo, han aparecido cuentas falsas que aseguran compartir declaraciones personales de la esposa, incluyendo supuestos comunicados en los que confirma el divorcio y expresa su dolor. No obstante, estas cuentas han sido desmentidas y se ha confirmado que no pertenecen a Megan Kerrigan.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales tras el escándalo?

La usuaria que compartió el video en redes sociales explicó que lo hizo por la curiosa y graciosa reacción de la pareja, sin imaginar que se convertiría en un escándalo viral.

El video original, publicado en TikTok, superó los 122 millones de reproducciones, acumulando más de 10,4 millones de "me gusta", 55 mil comentarios, 585 mil guardados y fue compartido más de 1.3 millones de veces.

La reacción en redes fue inmediata y masiva. Usuarios de todo el mundo comenzaron a debatir sobre la identidad de la pareja, mientras el internet se llenaba de memes, parodias y comentarios irónicos.

Algunos recrearon la escena imaginando cómo sería el ambiente laboral en la empresa al día siguiente, mientras otros llevaron el momento a pantallas gigantes durante eventos deportivos en Estados Unidos, convirtiéndo el episodio en uno de los virales del año hasta el momento.