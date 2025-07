MasterChef Celebrity: Valentina Taguado se muestra encantada con su equipo morado

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la reconocida y hermosa humorista, influencer y locutora colombiana, Valentina Taguado, suele revelar los momentos que tienen que ver con su vida diaria y con sus actividades profesionales.

Durante estos últimos meses, por ejemplo, la bella creadora de contenido digital ha estado compartiendo videos y fotos de lo que fue su experiencia como participante de la temporada de MasterChef Celebrity que se lleva a cabo este año y en la cual ha encontrado a grandes amigos.

¿Por qué Valentina Taguado quedó tan satisfecha con el equipo que tuvo el día de hoy en MasterChef Celebrity?

Ahora bien, en el reto que se transmitió el día de hoy, reto por equipos, los cocineros podían elegir con qué capitán cocinar y no como se hace originalmente que los capitanes eligen su equipo, por lo que Valentina, al tener esa posibilidad, escogió un equipo compuesto por gente que considera tranquila y con quienes tiene una gran química: su amiga Valeria Aguilar, Luly Bossa y Ricardo Vesga.

Valentina Taguado pudo escoger trabajar con personas con las que tiene buena energía en MasterChef Celebrity.

Se trata de un reto un poco complejo y que aumenta la rivalidad entre los famosos, ya que les dieron a los capitanes la posibilidad de sabotear dos veces al equipo que quisieran, por lo que también podían ser saboteados por otros grupos.

En una oportunidad, por ejemplo, Luly tuvo que cumplir con una de las penitencias que era quitarle los ojos a una piña y lo hizo tan rápido que sorprendió a sus compañeros, pues hubo otras penitencias que tardaron mucho tiempo y afectaron significativamente a los equipos en sus preparaciones.

Este domingo 20 de julio se vivió, en MasterChef Celebrity, un reto con muchos sabotajes y el equipo morado no fue la excepción.

¿Cuál fue la publicación que Valentina Taguado hizo con cariño para su equipo de este domingo 20 de julio en MasterChef Celebrity?

Pese a que incluso en el reto se cortó y no todo le estaba saliendo como esperaba, Valentina compartió una foto de su equipo en sus redes sociales y no dudó en expresar, con aparente cariño, que no los cambiaría por otros compañeros. Además, la historia la acompañó con una canción de la agrupación de K-pop, BTS.

Así pues, parece que Valentina les tomó mucho cariño a estos personajes y quedó satisfecha con el resultado de haber trabajado con ellos.