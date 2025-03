Ella es la protagonista del video viral de Guatemala

En los últimos días se ha viralizado un divertido video en todas las plataformas digitales, en donde se ve a una joven de Guatemala dando una respuesta icónica en un concurso de belleza; es tanto la viralidad del video que ya llegó a diferentes países de Latinoamérica, haciendo que la protagonista del video gane mucha popularidad y todos se estén preguntando ¿quién es?

¿Quién es la protagonista del video viral en Guatemala?

Ella es Karen Roldán, la joven que protagoniza uno de los videos más virales de los últimos días en las redes sociales; la joven, con su auténtica respuesta en el reinando de La Mesilla, Guatemala, logró captar la atención de los internautas, quienes se han divertido con su acento al dar una de la respuesta del certamen, pero también, la joven logró generar comentarios negativos por parte de sus compatriotas, quienes aseguran que no hablan como ella lo hace.

¿Cuál es el video viral que protagoniza Karen Roldán?

¿Ha escuchado en su TikTok o red social la siguiente frase?: “Guatemala, actualmente está atravesando por distintos problemas sociales”, pero ¿con un acento algo divertido y llamativo?, pues ese video le ha dado la vuelta a Latinoamérica y todos se han preguntado ¿por qué habla así? Pues la joven es todo un personaje, ya que se ha caracterizado por hacer contenido con audios virales en redes sociales y ahora ella, es quien generó un audio y video viral.

Las críticas que ha generado el video viral de Karen Roldán

Con el video viral de la miss de Guatemala, no todo ha sido riso, pues, aunque en otros países esto ha generado diversión, Karen Roldán ha recibido comentarios no tan positivos por su hablado particular, ya que las personas de su país han sentido vergüenza por su respuesta en el certamen de belleza y han asegurado que en Guatemala no hablan así. Sin embargo, estos comentarios no han tenido tanta trascendencia porque Karen logró su objetivo, tener visibilidad en las redes sociales.