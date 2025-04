La empresaria Yina Calderón sigue insistiéndole a Altafulla sobre tener una relación en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón ha estado aconsejando a Altafulla para que elija a una de las participantes para sostener un romance en el reality debido a que él ha expresado sus deseos de poder tener un amorío en el programa.

Al comenzar el día, la empresaria le indicó que ella le aconsejaba que conquistara a Melissa Gate, pues Karina García y Laura G tenían muchos problemas relacionados con hombres y eso quizás no le convenía.

Ante la duda del cantante, la empresaria se le acercó más tarde para hablar al respecto y él señaló que todavía no se había decidido.

"Yo soy tu consejera del amor, pero tiene que escoger a una sola, no puede dos. ¿cuál te gusta más? todas son buenas muchachas, todas son bacanas , a mí me parece más interesante de todas Melissa, pero tú verás te tiene que gustar, la vaina es que te pare bolas porque no creo que lo haga, tú eres muy coqueto y eso no le gusta a ella", le dijo.