El reingreso de La Jesuu a La casa de los famosos Colombia estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento con Yina Calderón, quien horas más tarde reveló a las cámaras de la afamada casa que había puesto en practica la misma estrategia que la influenciadora mexicana Manelyk González aplicó con ella cuando estuvo una semana con ellos como parte de un intercambio con La casa de los famosos All-Stars.

Según comentó Yina Calderón a las cámaras de La casa de los famosos Colombia y en presencia de Karina García, la llegada de La Jesuu le iba a servir para poner en práctica la misma estrategia que Manelyk González había aplicado con ella durante su paso por el reality.

Esta estrategia constaba de que en vez de caer en la provocación y ofensas iba aprovechar la burla y el humor para sacar de sus casilla a la otra persona, tal y como la influenciadora mexicana lo hizo con ella en su momento.

Calderón aseguró que el primer paso ya lo había hecho al contestarle a La Jesuu, y que lo que seguía de ahora en adelante era poner en práctica su humor para no caer en la grosería y así responder a los ‘ataques’ de La Jesuu con clase.

"Le voy a aplicar la que Manelyk me aplicó a mí. Manelyk lo que hizo fue: el primer día me contestó, pero ya luego ella empezó a burlarse de mí, ¿por qué? porque ella sabía que yo no le iba a dar raiting. Es lo mismo”, aseguró Calderón.

Además de su estrategia inspirada en Manelyk González, Yina Calderón manifestó que otra de las razones por las que tomaba la decisión de no enfrentarse a La Jesuu de manera drástica era porque ella consideraba que no le daba el mismo nivel de exposición que quizá ella sí le daría.

"Yo no me agarro con ella porque simplemente no me da show, Karina”, manifestó Calderón argumentando que la influenciadora ha estado dos meses lejos de la pantalla chica y que su reconocimiento no es tan grande en el país.