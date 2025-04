La empresaria Yina Calderón se sinceró sobre sus impresiones sobre la tercer función del cine en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a ver una tercera función del cine en La casa de los famosos Colombia, donde Yina Calderón protagonizó varias escenas hablando de sus amigas.

Tras las imágenes, la influenciadora se mostró muy tranquila sobre lo sucedido detallando que no sentía que hubiera estado tan fuerte.

"La mayoría de las situaciones que se ven ahí ya nosotros las hemos hablado entonces no es que nos tome tan de sorpresa", dijo.

La empresaria Yina Calderón explicó a sus seguidores sus escenas en el cine luego de que algunos de sus compañeros sugirieran que ella era desleal con sus amigas en el reality.

"En el cine sale como yo comento cosas de alguna compañera con otra compañera, pero yo jamás le comentó de Karina, Lady o la Toxi a uno de Agua porque es desleal. Hay algunas que no se les puede decir nada porque tienen un carácter muy fuerte, me incluyo, pero luego yo voy y les digo a ellas y por eso cuando se acaba la actividad del cine ellas no se ponen bravas conmigo", explicó.