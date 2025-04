La última prueba de 'beneficio yccastigo' en La casa de los famosos Colombia dejó a varios participantes afectados, una de ellas fue Yina Calderón quien rompió en llanto al saber cuál era el premio.

Yina Calderón bajó desconsolada de la prueba de 'beneficio y castigo' y se encerró en el baño a llorar, esto para evitar que algunos de sus compañeros la vieran así.

Sin embargo, Karina García estuvo esperándola afuera del baño de La casa de los famosos Colombia para intentar consolarla.

Al salir, Yina Calderón y Karina García se fueron a hablar a la sala, allí Yina le confesó que se sentía muy mal porque ya llevaba más de dos meses sin ver a su familia.

Por eso, al saber que los participantes del cuarto 'Agua' tendrían algún tipo de encuentro con sus familiares le dio tristeza, y calificó la prueba como no justa para ellas.

No me parece justo que lo de la familia lo metan en beneficio y castigo.

En la conversación, Yina Calderón también le expresó la preocupación que tiene por su empresa, ya que siente que puede que no estén bien las cosas.

A mí me preocupa la empresa. Porque yo debía ser más responsable de esto, por eso, Epa Colombia no vino, porque ella es la imagen de su empresa.

Yina aseguró sentirse egoísta por pensar solo en su sueño de estar en La casa de los famosos Colombia y dejarle la responsabilidad de su empresa a su hermana Leonela.

Asimismo, aseguró que siente un gran vacío en su corazón por no ver a su familia durante tanto tiempo, de ahí su rabia por perder la prueba de 'beneficio y castigo'.

El motor de mi vida es mi familia, por eso me duele mucho perder la prueba.

Yina Calderón se desahogó con Karina García, quien intentó calmarla y expresarle que ella estaba en las mismas condiciones sin ver a sus hijos.

Yo no sé nada de mi hijo, no sé cómo va en el colegio, no sé nada.