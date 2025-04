Yina Calderón habló con Karina García sobre Melissa Gate

Yina Calderón decidió abrir su corazón con su amiga Karina García en La casa de los famosos Colombia para hablar sobre la partida de Melissa Gate a La casa de los famosos All-Stars.

Yina Calderón le confesó a Karina García que se sentía feliz por la oportunidad que estaba viviendo Melissa Gate con su intercambio con Manelyk González.

La influenciadora fue sincera al decir que, ella no sentía celos o envidia de Melissa porque afuera de la competencia ella tenía su empresa y sus cosas.

Yo tengo lo mío, no tengo el apoyo de la gente de Melissa, pero no importa porque no quiero ser la más amada.

Yina le aseguró a Karina García que nunca ha sido una persona conveniente e hipócrita y por eso, nunca la iba a ver detrás de una Melissa, Manelyk o La Liendra.

Si yo fuera conveniente me la pasaría con La Liendra, Manelyk, etc. A mi no me importa nada.