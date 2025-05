El talentoso actor Jeremy Renner decidió abrir su corazón y relatar uno de los episodios más duros de su vida en su nuevo libro My Next Breath: A Memoir, publicado el 29 de abril de 2025.

En sus páginas, el actor, reconocido mundialmente por su papel de Hawkeye en el universo Marvel, recuerda un accidente que casi le arrebata la vida. “Sé que me morí”, afirma, en una confesión que marca el tono del relato. Lo que experimentó no fue solo físico: describe una energía que lo envolvía, sin tiempo ni espacio, como si hubiese tocado otra dimensión.

¿Cómo ocurrió el accidente que marcó la vida de Jeremy Renner?

El 1 de enero de 2023, en medio de un día nevado, Renner intentó evitar que su sobrino fuera atropellado por una enorme máquina quitanieves de más de 6.500 kilos. Un error al no activar el freno de emergencia provocó que el actor cayera bajo las orugas de acero.

El impacto fue brutal: su cuerpo quedó atrapado y comenzó a ser aplastado mientras escuchaba el crujir de sus propios huesos. “Fueron seis ruedas, 76 cuchillas y 14 mil libras de acero contra un solo cuerpo humano”, relató con detalle.

¿Qué pasó en los minutos más críticos tras el impacto?

Durante más de 30 minutos, Renner permaneció tendido sobre el hielo, apenas consciente. Su sobrino y algunos vecinos intentaban ayudar mientras llegaba el equipo de emergencia. El actor recuerda que su ritmo cardíaco cayó a 18 latidos por minuto.

“Pude ver mi vida entera al mismo tiempo. Todo lo que amaba estaba conmigo. No era miedo. Era paz”. Los paramédicos lo trasladaron de inmediato al hospital, donde fue ingresado con múltiples fracturas, un pulmón colapsado y una lesión hepática provocada por las costillas rotas.

¿Cómo venció Jeremy Renner a la muerte y qué viene ahora en su carrera?

Fueron semanas en cuidados intensivos y meses de recuperación física y emocional. A pesar de las secuelas, Jeremy asegura que lo más poderoso fue el deseo de volver a levantarse por su hija, su familia y su pasión por actuar.

Hoy, tras superar lo impensable, Renner está listo para regresar al cine con nuevos proyectos: Knives Out 3 y Spawn. “Si tuviera que hacerlo otra vez, no dudaría en lanzarme de nuevo por mi sobrino”, afirma. Su testimonio no solo conmueve, también inspira: es la historia de alguien que cruzó la línea de la muerte… y volvió para contarlo.