Los nombres de Yina Calderón y Altafulla se han apoderado de las tendencias en los útlimos días tras su pleito en La casa de los famosos Colombia en donde han salido a la luz cosas suyas del pasado.

En medio de este conflicto y versiones diferentes entre Yina Calderón y Altafulla han salido varios videos, fotos y supuestas pruebas de años atrás qué demostrarían qué pasó entre ellos y si tuvieron o no una relación.

Recientemente, se ha empezado a viralizar un video en el que aparece Juliana Calderón y Junir Flórez, el mejor amigo de Yina Calderón, quienes estaban en un viaje debatiendo con la DJ de guaracha sobre Altafulla.

Aunque en el video no se ve a Yina Calderón, sí se escucha su voz, por lo que se podría determinar que estaba sentada al lado de ellos, pero fuera del foco de la cámara.

En el audiovisual, Juliana asegura que a Yina Calderón le gusta Altafulla y que no lo quiere reconocer, esto provoca un mini debate entre ellos.

En el video Juliana Calderón asegura que a su hermana Yina Calderón le gusta Altafulla y que ella no lo quería reconocer.

Juliana molestaba con Junior sobre el supuesto gusto de Yina por Altafulla, y a esto la DJ de guaracha negaba dicho gusto, excusándose que tenía novio en ese entonces.

Donde a mí me gustara Altafulla yo estaría acá con él y no con mi novio

Juliana Calderón seguía afirmando el gusto de su hermana por el cantante y le expresaba que ella la conocía desde pequeña y sabía cuando le llamaba la atención alguien.

En el video Juliana le arguementa a Yina que esa excusa no le sirve porque ella también estaba segura que ella no quería a ese novia que tenía en ese tiempo.

No señora, no hubiese traído a mi novio. Qué va, usted no quiere a su novio.