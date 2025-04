La reciente jornada de nominación dejó una fuerte tensión en La casa de los famosos Colombia. La nominación de Yina Calderón hacia Karina García marcó un antes y un después en las chicas fuego, pues Calderón decidió retirarle su amistad por diversas razones que García sigue sin comprender. Ahora, la polémica influenciadora se habría burlado de ella por buscar apoyo en Emiro Navarro y Melissa Gate.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu vuelve a La casa de los famosos Colombia por decisión de La Toxi Costeña

¿Por qué razón Yina Calderón le retiró su amistad a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Según comentó Yina Calderón la razón por la que había decidido retirarle su amistad a Karina García tras la jornada de nominación del pasado miércoles 23 de abril en La casa de los famosos Colombia se debía a diversas actitudes de la influenciadora con las que no estaba de acuerdo.

Entre estas actitudes se encontraba su reciente relación con el cantante Andrés Altafulla y su supuesta petición de que la protegiera únicamente a ella y no a las chicas fuego en general. Además, consideró que García había mostrado una actitud de envidia cuando La Toxi Costeña había recibido ropa. Incluso, llegó a afirmar frente a ella que estaba jugando con “ambición” y no con el corazón, como sí lo estaban haciendo algunos participantes como Melissa Gate y Emiro Navarro.

A raíz de todo esto, Yina Calderón aseguró ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia le retiraba su amistad a Karina García, aunque eso no implicaba que le iba a dejar de hablar. “No quiere decir que yo no me vaya a volver a hablar con ella (Karina García). No, yo puedo ser una compañera de reality, pero mi amiga y mi confidente no, estoy cerrada”, afirmó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro expulsó a Altafulla de La casa de los famosos Colombia: el público tiene la última decisión

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la cercanía de Karina García con Emiro y Melissa?

Luego de todo lo sucedido, Yina Calderón se percató de la cercanía que Karina García estaría teniendo con Emiro Navarro y Melissa Gate y no pudo evitar realizar comentarios al respecto. La polémica influenciadora se burló al ver que García estaba buscando apoyo en los influenciadores luego de su discusión.

Yina Calderón se pronuncia: ¿Por qué cuestiona a Karina y su intento de buscar apoyo en Emiro y Melissa? (Foto Canal RCN).