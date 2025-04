Yina insinuó que Alerta quedó en Placa por “líos de faldas”

El pasado miércoles 2 de abril se definió la Placa parcial de La casa de los famosos Colombia que podría cambiar en el transcurso de la semana por salvación del líder o dinámicas que puedan llegar a realizarse por orden de El jefe. Aunque varios famosos quedaron en riesgo, la nominación de Alerta fue la que más llamó la atención, especialmente para Yina Calderón, quien se preguntó si su involucramiento en las peleas entre Karina y Laura influyó en la decisión.

Artículos relacionados Blessd Blessd anunció que se casó tras revelaciones de Karina García en La casa de los famosos

¿Alerta quedó nominado por “líos de faldas” en La casa de los famosos? Esto dijo Yina Calderón

Luego de que se dieran a conocer los nombres de las celebridades que ingresaban a Placa, Yina Calderón aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para realizar su sección de ‘Chismes express’ en donde se refirió a la nominación de Alerta, la cual fue definida por votación del público.

Según su análisis, una de las principales razones por las que cree que el humorista quedó nominado por el público se debe a consecuencias de haberse involucrado en las constantes peleas de Karina García y Laura González, para defender a la influenciadora.

Yina Calderón y su explosiva teoría sobre la nominación de Alerta. (Foto Canal RCN).

“Yo no entiendo, si el maestro Alerta es del público, ¿por qué el público lo nominó? ¿Será que es porque se está metiendo en líos de faldas siendo un hombre casado? Bueno, la vuelta fue que quedó nominado, no entiendo por qué si Alerta es un señor de señores, de verdad. No sé si es por meterse en el lío de falda de Karina y la otra, como por defender a Karina. Pero él lo hace del lado de padre, de que le cae bien", aseguró Yina.

¿Quiénes están en Placa en La casa de los famosos Colombia?

Luego de una jornada de nominación en la que los participantes tuvieron que hacerlo de frente, y de que las votaciones al público quedaran cerradas, la Placa quedó definida de la siguiente manera: Camilo Trujillo, Laura González, Alerta, Lady Tabares, Karina García, La Toxi Costeña y Altafulla.

Vale la pena destacar que aún falta que quien logre quedarse con el poder de salvación tome su decisión de a qué famosos salvar.