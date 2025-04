La empresaria Yina Calderón reveló a sus fanáticos la razón por la que se disgustó tanto con el castigo que le pusieron en La casa de los famosos Colombia de recibir abrazos.

La creadora de contenido perdió la prueba de 'Beneficio y castigo' y junto al Flaco 'Solórzano fue castigada, donde tuvieron que utilizar un chaleco en el que indicaba que debían recibir abrazos y cosquillas por varias horas.

La joven recibió en repetidas ocasiones abrazos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia provocando que llorara y se escondiera para no recibirlos.

Tras terminar su castigo, la empresaria se dirigió a la cámara para explicar por qué no le gusta recibir afecto, en especial de sus rivales dentro de la competencia.

"Quiero aclararles algo muy importante yo no es que sea odiosa ni me crea quién sabe qué, nada de eso, lo que es pasa s que desde chiquita no soy una mujer muy amorosa no me gusta que empalaguen, tampoco me gusta empalagar a nadie, soy así. Para mis los abrazos, los besos, el amor, la amistad es algo mío (...) pero no me gusta que me den abrazos de quienes no los quiero recibir, un abrazo es algo que se debe sentir", dijo.