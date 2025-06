La empresaria Yina Calderón y la influenciadora la Jesuu en La casa de los famosos Colombia protagonizaron una fuerte discusión en el último brunch de los nominados.

Los semifinalistas y sus jefes de campaña estuvieron presentes en el último brunch, donde respondieron incómodas preguntas al respecto.

En medio de una de ellas, la Jesuu le resaltó al influenciador Emiro Navarro lo mal que la hizo sentir en algunas ocasiones, por lo que, Yina Calderón decidió intervenir y defender al creador de contenido.

La empresaria le recordó que Emiro Navarro le ayudó para entrar al reality con publicidad para que votaran por ella y pudiera hacer parte de la competencia.

"No me importa, yo opino donde me dé la p** gana, atrevida. Él te ayudó a hacer publicidad, sé agradecida, él te ayudó como te ayudó Epa Colombia también para que entraras acá, eres una desagradecida", dijo.