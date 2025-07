La abuela bailó y le coqueteó al novio de Aida Victoria Merlano: así fue el momento

La abuela fue una de las participantes más destacadas de La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido fue protagonista por su carisma, alegría y por ser una de las “dueñas” de la cocina junto a Emiro Navarro.

Tras su participación en el reality, la fama de Aleyda Gaviria, nombre real de la influenciadora, ha crecido mucho más. Además, su contenido no ha dejado de ser buscado por los internautas.

Esta vez, La abuela protagonizó un llamativo momento que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales.

La influencer natural de Chinchiná bailó junto a Juan David Tejada, actual pareja de Aida Victoria Merlano y padre del hijo de la barranquillera.

Un video divulgado en redes dejó en evidencia la energía y la entrega de la caldense a la hora de lanzar los “prohibidos”, pero no solo eso, la exparticipante de La casa quedó fascinada con el físico de Tejada.

“Un agropecuario así que es necesito”, escribió La abuela en sus propias redes junto al video que causó muchas risas.

Aleyda Gaviria brilló en La casa de los famosos Colombia, logrando permanecer 49 días. Aunque empezó con alegría y entusiasmo, poco a poco se fue mermando por la exigencia de la competencia.

En un momento dado, Gaviria pidió ayuda al público para poder salir del reality, dado que no soportaba la presión del encierro. Al final se produjo su salida y muchas personas la siguen recordando por su personalidad tan arrolladora.

La abuela se sometió a un procedimiento estético y mostró el resultado en redes sociales. Doña Aleyda compartió una publicación confirmando la noticia y revelando cómo ahora se ve.

“Mi primera cirugía estética”, escribió la exparticipante del reality en su cuenta personal de Instagram, donde suma un millón de seguidores.

No se conoce con exactitud qué procedimiento se realizó, y ella misma tampoco lo contó, pero aparentemente fue algo en el rostro.

No fue fácil tomar la decisión, pero lo tenía qué hacer. Con mucho miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba. Me animé porque estaba segura de que todo iba a salir bien y la clínica era confiable. Por salud o vanidad, pero lo quería hacer, lujitos que uno se da