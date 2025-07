En medio del revuelo que sigue causando Andrés Altafulla tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia, una figura de su pasado sentimental volvió a llamar la atención del público. Se trata de María Ángel, su exnovia, quien recientemente se convirtió en tema de conversación por una publicación inesperada en redes sociales.

¿Qué motivó la reaparición de María Ángel, exnovio de Altafulla?

La ex del cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de clips donde aparece junto a él en momentos románticos del pasado. Según explicó después, la publicación fue motivada por el lanzamiento de Un coleto como yo, la canción que Altafulla dedicó a su actual pareja, Karina García.

María Ángel, ex de Altafulla, publicó videos del pasado y generó revuelo en redes sociales

Entre risas y nostalgia, María Ángel escribió: “Sé que ninguna superará 'Yo por ti'”, haciendo referencia al tema que el artista habría compuesto cuando aún estaban juntos.

Aunque los videos fueron eliminados horas después, el contenido ya había circulado en redes sociales. La publicación generó confusión: ¿eran imágenes del pasado o recientes? Muchos se preguntaron si la expareja seguía en contacto. La duda creció tanto que María Ángel decidió aclarar la situación.

¿Qué dijo María Ángel tras la polémica con Altafulla?

Con honestidad, la joven empresaria explicó que se dejó llevar por la emoción y por un par de copas esa noche. Admitió que los clips eran antiguos y que no ha tenido ningún tipo de comunicación con Altafulla desde hace tiempo. “Yo no hice esto por ganar seguidores, porque no me importa el mundo de la farándula, todo lo contrario, mi cuenta es muy personal... paz y amor y espero que como todo lo que pasa en redes sociales, esto se les olvide rápido”, aseguró.

¿Quién es María Ángel, la ex de Altafulla que reapareció en redes sociales?

María Ángel es creadora de contenido, madre y emprendedora. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 38 mil seguidores, comparte aspectos de su vida cotidiana: desde rutinas de ejercicio hasta viajes y consejos de bienestar. Su contenido se aleja completamente de la exposición mediática, lo que hace aún más sorprendente su reciente viralización.

¿Qué dicen los fans de Altafulla y Karina García?

Aunque algunos usuarios tomaron la publicación de María Ángel como una provocación, otros la interpretaron como una simple muestra de nostalgia. Lo cierto es que la relación entre Altafulla y Karina García sigue sólida, y los fans continúan apoyando su historia, mientras la figura de María Ángel resurge inesperadamente en el radar digital.