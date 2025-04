La gala de eliminación del capítulo 77 de La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos de tensión y la despedida de Laura González de la competencia.

Previo a la gala de eliminación se llevó a cabo el tradicional posicionamiento en La casa de los famosos Colombia en donde se vivieron varios cruces y enfrentamientos.

Uno de esos tensionantes momentos se dio entre Mateo Varela y Yina Calderón, esto porque la influenciadora decidió darle sus motivos al deportista para que se fuera de la competencia.

Yina se posicionó frente a Mateo Varela y empezó diciéndole que él ya no era 'rival' para ella porque ella ya se había internacionalizado desde el intercambio de Melissa Gate con Manelyk González de La casa de los famosos All-Stars.

Para pelear ya no estamos, ya estoy peleando internacionalmente, entonces ya no me das.