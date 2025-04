Yina Calderón continúa apoderándose de la conversación en redes sociales luego de que ‘apropiarse’ de frases icónicas que suele usar Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia. Esta vez, la polémica influenciadora aclaró la razón por la que lo estaba haciendo.

¿Cuál fue la frase de Melissa Gate que usó Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Durante las primeras conexiones con La casa de los famosos All-Stars Yina Calderón fue interrogada por Rosa, quien quiso saber la razón por la que la había nombrado durante un enfrentamiento con Manelyk González. Allí Yina respondió con diversas frases que muchos internautas reconocieron como ‘propiedad’ de Melissa Gate.

Ahora, durante la gala del pasado jueves 10 de abril, Calderón volvió a usar una icónica frase que Melissa suele usar, siendo esta “cállate el hocico”.

¿Por qué Yina usó frases de Melissa en La casa de los famosos Colombia? Esto dijo la influenciadora

A raíz de un momento curioso en La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, presentadora del reality, quiso saber por qué Yina Calderón estaba usando expresiones similares a las de Melissa Gate, justo durante su ausencia en la competencia. “Yina, te vi por ahí como imitando a Melissa, ¿o fue una impresión mía ahorita en la conexión? Vi que utilizaste palabras que, para mí, usa Melissa”, le preguntó en plena transmisión.

Con gesto de sorpresa, Calderón negó que se tratara de una imitación y aclaró que simplemente estaba usando expresiones comunes en México. “¿Cómo así? Pues porque en México se dice hocicón, se dice hocico”, respondió.

¿Por qué Yina repitió frases de Melissa en La casa de los famosos? Ya dio su versión. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Más tarde, Yina conversó con Lady Tabares y Karina García para explicar mejor por qué usó esas frases que, para muchos, son típicas de Melissa. Incluso, afirmó que ni siquiera recordaba que la influenciadora paisa las utilizara.

“Carla no me entendió. Cuando dije hocico es porque en México dicen: 'cállate hocicona'. Entonces por eso yo dije: 'cállate el hocico'. Pero ellos (los mexicanos) sí me entendieron, porque para ellos es una palabra normal… No fue porque me acordara que Melissa decía eso”, aseguró.

Pese a sus explicaciones, muchos internautas no quedaron convencidos. En redes sociales siguen comentando que “Yina Calderón quiere ser como Melissa Gate”. Incluso, Karen Sevillano fue tajante en el after show: “Explicación no pedida, culpa admitida”.