n la jornada del sábado 01 de febrero, el nombre del reality de convivencia La casa de los famosos Colombia 2025 se apoderó de los titulares del país cafetero tras conocerse que una de las habitantes debía abandonar la competencia por recomendación médica, tras haber protagonizado una acalorada escena con dos de sus compañeros.

Se trató de Jery Sandoval, la actriz y modelo que se convirtió en la segunda famosa en abandonar el programa. Recordemos que esto pasó tras el tensionante cruce de palabras con Emiro Navarro y finalmente con 'Yaya' Muñoz, quien se sumó a la discusión detonando la ira de Jery.

Tras haber protagonizado el desacuerdo con Jery Sandoval y saber que ella había abandonado la competencia por recomendación del equipo de psicología, Yaya habló con Mateo Varela sobre lo sucedido y abrió su corazón frente a cómo se estaba sintiendo.

Yo hasta ahora entendí que la vieja sí tiene un tema fuerte, pero también ya me venía molestado Teo, tal vez sí, no debí pasar y sobre llevar a eso, pero también sentí que quería pasar sobre mí y eso no me gusta", expresó Yaya.