Ya han pasado algunas semanas desde que se produjo la eliminación de Yaya Muñoz de La casa de los famosos Colombia. La presentadora salió de la competencia en medio de una relación que estaba naciendo con José Rodríguez.

La partida de Yaya dejó muy sentido a José, tanto, que lloró al ver que no continuaría en la competencia. Sin embargo, será él quien se enfrentará a la eliminación este domingo, luego de confirmarse su permanencia en la placa de nominados.

Yaya, por su parte, reconoció que sigue extrañando la casa más famosa de Colombia y le hubiera gustado continuar más tiempo en competencia.

Sin embargo, ya tiene que ver las cosas con otra perspectiva y por eso ha optado por convertirse en una fan más de José. En varias ocasiones, la periodista ha reiterado su respaldo a él y dejó entrever que hay posibilidades de que surja algo serio entre ellos al finalizar la participación del deportista.

¿Qué dijo Yaya tras ver una conversación en La casa de los famosos entre Karina y José?

Yaya fue invitada a Buen Día Colombia y sin proponérselo terminó espiando una conversación entre José y Karina García, quien, por su parte, ya tuvo un breve amorío con Marlon Solórzano en La casa de los famosos.

Muñoz escuchó una conversación que sostenían el deportista y la influenciadora, en la que ella hablaba de algunos aspectos de su vida privada. Allí, José le revelaba que alguna vez la vio en un video musical grabado en Ibiza y luego la reconoció al verla entrar a la casa.

Karina, por su parte, le contó que la pasó muy bien en ese paradisiaco lugar y se quedó como una gran experiencia para su vida.

Frente a esta conversación, Yaya manifestó que, “están encerrados… tienen que socializar todos con todos. (José) en la mañana habló con Yina… yo no le veo nada de malo, pero si en algún momento llega a pasar algo malo no es mi decisión y no puedo estar ahí para controlar eso”.

Mientras tanto, la conversación entre Karina y José sigue aumentando de tono y ella sigue contando abiertamente algunos detalles de su vida. Recordó un evento tormentoso con una expareja y si se considera una mujer muy coqueta.

“Yo terminé con el papá de mi hijo hace tres años… yo siempre he sido así… con el tema de los hombres siempre ha sido un problema. Cuando estoy con alguien he sido estable, pero cuando estoy soltera, disfruto mi soltería. Yo soy estable, fiel, pero alguien que me puso los cachos mi venganza llego, pero fue porque él me los puso primero”, le dijo sin titubeos Karina a José mientras Yaya lo escuchaba todo en Buen Día Colombia.

¿Yaya esperará a José hasta que salga de La casa de los famosos Colombia?

“Yo siento que están hablando normal… estar ahí encerrados… hay que turnar con las personas, con los compañeros. Yo no lo veo nada de malo, sin embargo, lo que tenga que pasar, pasará. Yo he obrado desde el corazón, hice las cosas bien y yo tengo mi vida afuera. Él y yo no somos novios, nos conocimos allá, hubo un vínculo muy bonito y le estoy siendo leal porque él estuvo conmigo en unos momentos muy difíciles”, expresó Yaya.

La exparticipante de La casa de los famosos, además de confirmar que no tiene ninguna relación con José, dio a conocer que no está saliendo en este momento con alguien y tampoco ha conocido a una persona que valga le atraiga.