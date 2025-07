La presentadora Violeta Bergonzi y la actriz Carolina Sabino conmovieron a la chef Belén Alonso en el reto por equipos en MasterChef Celebrity de este jueves 3 de julio.

Los participantes tuvieron que trabajar por equipo liderados por las celebridades que tenían pin de inmunidad, donde solo un equipo lograba salvarse del reto de eliminación.

Ambas trabajaron con Mario Alberto Yepes y Luisfer, identificados como el 'equipo verde', quienes presentaron arepas de quinoa con cuajada, carne desmechada, ajonjolí tostado, un cremosos de aguacate y un tostado de queso.

Los chefs le pidieron a Violeta que hablara y esta señaló que dicha preparación era un homenaje a poder recordar a las abuelas y los seres queridos que brindan el amor a través de la comida provocando lágrimas en ella misma al indicar que hacían referencia a la suegra de Sabino que sufre alzheimer.

La chef detalló que la historia de Carolina Sabino que narró Violeta le llegó al corazón y no pudo contener las lágrimas.

"Caro todos los días me haces reír, pero hoy también me hiciste llorar y me emociono contigo. Eso es la cocina, es un vehículo de emociones, no solo de sabores y que cuando uno cocina con lo que esté sintiendo sí lo transmite en el plato", expresó.