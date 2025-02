Se hizo una nueva entrega del After de La casa de los famosos Colombia 2025. Como era de esperarse, Vicky Berrío y Karen Sevillano hicieron reír mucho, especialmente la comediante porque imitó la escena en la que Marlon Solórzano lloró.

Sí, Marlon Solórzano lloró en La casa de los famosos luego de haber perdido la prueba de salvación. El modelo fitness se sintió abrumado, además de que se encuentra en la placa de nominados, de modo que se fue al baño para desahogarse a solas.

Asimismo, el también actor pronunció varias palabras, como, por ejemplo, dijo que aceptaba el tiempo de Dios y que sabía que él se iba a quedar. Fue entonces cuando Vicky Berrío no quiso quedarse atrás y sacó sus dotes actorales para interpretar la llorada de Solórzano en La casa de los famosos.

La cómica exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia se puso de pie y empezó a simular como si estuviese llorando.

"Dios, yo acepto todo lo que me está llegando, acepto lo que me enviaste, lo acepto. Abrí mis chakras, lo acepto, señor. No sé si es castigo por meterme con Karina... Señor, perdón, hemos pecado. ¿Qué hice?, pero lo acepto, quiero quedarme", fue la chistosa interpretación de Vicky Berrío sobre Marlon Solórzano en el After de La casa de los famosos Colombia.