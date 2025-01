Melissa Gate llegó a La casa de los famosos Colombia el pasado martes 28 de enero y desde su ingreso no ha parado de llamar la atención. En esta ocasión, la mujer reveló en conversación con otros participantes cuál era su top 3 de los hombres más guapos del reality de la vida en vivo que puedes ver completamente gratis cuando y donde tu quieras por medio de la app del Canal RCN que puedes descargar dando clic aquí.

¿Quiénes son los hombres más guapos de La casa de los famosos Colombia? Esto dijo Melissa Gate

Durante una conversación con Yaya, la Toxi costeña, Karina y Emiro, la influenciadora Melissa Gate reveló cuál era su top 3 de los hombres más guapos de La casa de los famosos Colombia, clasificación que fue apoyada por varios de ellos.

Según comentó, Mateo Varela se encontraba en el tercer lugar, porque a pesar de ser lindo, era alguien que conocía de toda la vida.

José se encontraba ocupando el segundo lugar de su top. Sin embargo, una persona le advirtió antes de ingresar que él era casado. Ante esto, Yaya le manifestó que a él ya le había ‘echado el ojo’ La Jesuu, por lo que, aunque no tuviera pareja, ya había alguien de la casa interesada en él.

¿Quién ocupa el primer lugar en el Top 3 de La casa de los famosos Colombia? Según Melissa

Y en primer Marlon, ya que consideraba que él ya era su “esposo”, porque no se hablan, ni se determinan. Además, aseguró que le parecía “muy lindo” y su estilo era de todo su agrado: “me gusta su estilo, me gustan sus trencitas”,y aunque lo conocía desde hace años, no había tenido la oportunidad de intentar algo con él porque tenía pareja.

Las declaraciones de Melissa Gate han generado revuelo dentro y fuera de la casa, avivando las especulaciones sobre posibles acercamientos y romances en el reality. Mientras la competencia avanza, los seguidores del programa estarán atentos a si este top 3 influye en la dinámica de convivencia o si se convierte en el inicio de una historia que nadie esperaba.