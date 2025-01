La casa de los famosos Colombia no descansa y los participantes, a quienes podrás ver 24/7 a través de la app del Canal RCN y todas las noches en la pantalla chica, cada día llaman más la atención de los televidentes. A tan solo pocas horas de su ingreso a la casa más famosa del mundo, ya han protagonizado una serie de encuentros ¡y hasta una batalla campal!

¡Gritos, tensión y caos! La batalla que sacudió La Casa de los famosos Colombia 2025

Algunos participantes de La casa de los famosos Colombia desataron una pelea de almohadas que se vivió como toda una batalla campal, pues personalidades como La Liendra, La Jesuu, José Rodríguez, Emiro, entre otros se armaron con sus respectivos cojines para enfrentarse los unos a los otros. Incluso, La abuela tuvo que esconderse al lado de una cama para evitar ser alcanzada por un almohadazo.



El divertido momento se vivió momentos antes de que Melissa Gate ingrese a las instalaciones de la afamada casa y tenga un nuevo reencuentro con la polémica influenciadora Yina Calderón, con quien ha tenido una serie de diferencias que no han logrado solucionar. Por esta razón, los televidentes han manifestado estar a la expectativa de este gran encuentro. ¿Será este el inicio de una nueva polémica en la casa?

Internautas reaccionaron a la guerra campal que se armó en La casa de los famosos Colombia

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas se volcaron a comentar sobre la inesperada batalla de almohadas y las dinámicas entre los concursantes. Comentarios como “Esta noche la casa se pone mejor”, “La Liendra no lo seguía, pero me está cayendo demasiado bien” y “Esperen a que empiecen las nominaciones cara a cara” reflejan la emoción que se vive fuera del reality.

Con apenas unas horas de emisión, La casa de los famosos Colombia ya ha demostrado ser un éxito rotundo. Y con cada nuevo episodio, la intriga y el entretenimiento prometen seguir en aumento. ¿Qué más sorpresas nos traerá esta edición? ¡Habrá que estar atentos para descubrirlo!