La empresaria Yina Calderón y la influenciadora Karina García reaccionaron luego de que la creadora de la Jesuu no las mencionara en su mensaje de despedida luego de conectarse con ellos en vivo tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, que puedes ver 24/7 en la aplicación.

La influenciadora abandonó la competencia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público.

Como es costumbre, tuvo la oportunidad de conectarse durante la gala con sus excompañeros para darles un mensaje de despedida en el que sorprendió a muchos, pues arremetió contra Yaya Muñoz al tildarla de "falsa, mentirosa y cizañera", además de elogiar a otras famosas como Norma Nivia y Melissa Gate e invitar a la Toxi Costeña, la Abuela y Lady Tabares a su casa, dejando por fuera a Yina Calderón y Karina García con quienes se le había visto más cercana en el reality.

Esto dejó en incertidumbre a todos en el programa y ellas no dudaron en reaccionar al respecto.

Yina Calderón mencionó que no podía creer que la caleña hubiera quedado eliminada, por lo que Karina García señaló que esperaba poder hablar con ella luego del programa.

Yina Calderón dejó en claro que ella no la buscará, pues siente que no hizo nada en su contra y que si no la quiso invitar a su casa como a las demás debe tener sus razones.

"Yo qué voy a salir de acá y empezar a buscar la gente, no, yo no le he hecho nada, si ella no me quiso nombrar entre las que iban a la casa de ella, pues bien, seguro no soy que me considera su amiga, bien,", agregó.