El romance entre Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia cada vez toma más fuerza, razón por la que muchos se han cuestionado sobre la sentimental de cada uno afuera del reality.

La actriz sostuvo un matrimonio de 10 años con el productor, diseñador y director de arte Eugenio García, con quien además todavía vive en el mismo apartamento.

Según reveló antes de ingresar a la competencia en entrevista con 'Buen día, Colombia', se habían separado por hace casi un año, pero debido a que ninguno quería desalojar su apartamento decidieron seguir compartiendo vivienda hasta que lograran venderlo, pero hasta que la actriz ingresó al reality seguían sin venderlo.

“Terminamos hace 10 meses. Tenemos una situación bastante particular nosotros. Afortunadamente, nos llevamos muy bien. Ya pasó esa etapa de no querer estar en contacto, ahora somos amigos. Nosotros realmente seguimos viviendo juntos (...) como no nos llevamos tan mal entonces decidimos seguir compartiendo hasta que vendiéramos, pero la venta se ha demorado bastantico”, contó.