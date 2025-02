La casa de los famosos: La Abuela dijo NO a cuarto del líder

Luego de casi cuatro días en el anonimato y de que los participantes no lograran descubrir su identidad, La Abuela salió de las sombras y anunció, por orden de El Jefe, que ella era la líder invisible de esta semana. Sin embargo, algo que sorprendió aún más fue que no quiso hacer uso de uno de sus beneficios: ocupar la habitación del líder.

¿Por qué La Abuela rechazó ocupar la habitación del líder en La casa de los famosos Colombia?

Una vez se dio a conocer que La Abuela era la líder de la semana y trabajó de la mano con Karen Sevillano, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le pidieron que eligiera a qué famoso le gustaría llevarse a la habitación del líder para ocuparla hasta el domingo, día de eliminación.

Sin embargo, para sorpresa de todos, La Abuela se negó a hacer uso de este beneficio y rechazó mudarse temporalmente a esta habitación. ¿La razón? Según comentó, le gustaba dormir en la habitación compartida con los demás famosos. “A mí me gusta dormir con ellos, yo no quiero”, sentenció.

Lo que no tuvo en cuenta es que, al renunciar a este privilegio, también le quitó la oportunidad a otro famoso de disfrutar de la comodidad y tranquilidad de este espacio.

¿El líder de La casa de los famosos Colombia puede ceder su habitación a otro famoso?

Ante la decisión de La Abuela, los famosos le pidieron a Carla y Marcelo que le permitieran ceder este beneficio, ya que ella no quería usarlo. Sin embargo, los presentadores dejaron claro que esto no era posible. Si La Abuela decidía no ocupar la habitación, esta permanecería vacía hasta que se definiera un nuevo líder el próximo lunes 17 de febrero.

Esta situación generó sorpresa entre los participantes, pues muchos esperaban que el beneficio pudiera ser transferido. Ahora, la habitación especial quedará vacía hasta que un nuevo líder asuma el mando, lo que deja abierta la incertidumbre sobre quién será el próximo en ocupar este privilegio.